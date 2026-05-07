Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

14:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen und einem Management-Treffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auf der Veranstaltung in London habe es keine wesentlichen Neuinformationen gegeben, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wertet die Aussagen daher neutral für die Aktienstory./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk