RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,47 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rational von 623 auf 646 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Großküchenausstatter habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber am Freitag in einer Nachbetrachtung der Zahlen. Der Ausblick auf 2026 scheine gut erreichbar./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Halten
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
646,00 €
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
659,00 €
|Abst. Kursziel*:
-1,97%
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
658,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,82%
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
808,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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