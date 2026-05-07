DZ BANK

RATIONAL Halten

13:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rational von 623 auf 646 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Großküchenausstatter habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber am Freitag in einer Nachbetrachtung der Zahlen. Der Ausblick auf 2026 scheine gut erreichbar./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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