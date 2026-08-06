RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,77 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 773 auf 756 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückerstattung von Zöllen habe das zweite Quartal durcheinandergewirbelt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
756,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
664,50 €
|Abst. Kursziel*:
13,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
666,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,43%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
805,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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