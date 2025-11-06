RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,03 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Durch den Kosteneffekt der US-Zölle gebe es Risiken für den Konsens im Jahr 2026, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Das dritte Quartal des Großküchen-Ausrüsters sei derweil solide gewesen, die Nachfrage bleibe groß./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Underperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
655,00 €
|Abst. Kursziel*:
-9,92%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
636,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,31%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
771,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|08:11
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|02.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|27.08.25
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research