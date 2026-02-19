SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,32 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 19 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals seien ein willkommener Schritt in die richtige Richtung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele erschienen erreichbar, aber die Probleme für die Aktie seien nicht abgehakt. Zunächst müsse der neue Unternehmenschef seine Strategie darlegen und der Großaktionär Schott Group müsse etwas an der zu geringen Liquidität der Aktien ändern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|13:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|13:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets