DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7140 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
EU genehmigt Rosneft Deutschland-Übernahme durch den Bund
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft
SCHOTT Pharma Aktie

15,18 EUR +0,12 EUR +0,80 %
Marktkap. 2,32 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Hold

13:26 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,18 EUR 0,12 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 19 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals seien ein willkommener Schritt in die richtige Richtung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele erschienen erreichbar, aber die Probleme für die Aktie seien nicht abgehakt. Zunächst müsse der neue Unternehmenschef seine Strategie darlegen und der Großaktionär Schott Group müsse etwas an der zu geringen Liquidität der Aktien ändern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

