AUTO1 Aktie

17,57 EUR +1,52 EUR +9,47 %
STU
Marktkap. 4,27 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Annahmen für den Online-Gebrauchtwagenhändler nach dessen Jahreszahlen. Sie erhöhte zwar ihre Schätzungen für das Mengenwachstum, geht aber mittelfristig konservativer an die Bruttomarge heran./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,30 €		 Abst. Kursziel*:
53,37%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
17,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

16:46 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
12:46 AUTO1 Overweight Barclays Capital
12:06 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:41 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Markterwartungen übertroffen AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 schießt am Donnerstagmittag hoch
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 am Donnerstagvormittag freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Auto1 verstärkt Talfahrt - Bodenbildungsversuch gescheitert
dpa-afx ROUNDUP 2: Auto1 enttäuscht mit Gewinnplänen - Aktie bricht ein
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group achieves record-breaking 2025 results, delivering all-time highs in units sold, gross profit and adjusted EBITDA
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
