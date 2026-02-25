AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Annahmen für den Online-Gebrauchtwagenhändler nach dessen Jahreszahlen. Sie erhöhte zwar ihre Schätzungen für das Mengenwachstum, geht aber mittelfristig konservativer an die Bruttomarge heran./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,30 €
|Abst. Kursziel*:
53,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
17,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,29%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
