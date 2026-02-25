RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Annahmen für den Online-Gebrauchtwagenhändler nach dessen Jahreszahlen. Sie erhöhte zwar ihre Schätzungen für das Mengenwachstum, geht aber mittelfristig konservativer an die Bruttomarge heran./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST

