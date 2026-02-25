XETRA-SCHLUSS/Berichtssaison versetzt DAX kaum Impulse

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag leicht aufwärts gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 25.289 Punkten. Die volle Aufmerksamkeit zogen Unternehmenszahlen auf sich. Aus dem DAX legten vier Unternehmen ihre Ergebnisse vor: Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re und Scout24. Die Allianz-Aktie legte nach Vorlage ordentlicher Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 0,8 Prozent zu. Als Schwachpunkt im Geschäftsbericht machten die Analysten von RBC den Ausblick aus.

Munich Re (-0,7%) hat das eigene Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen und bestätigte den Ausblick. Für die Vertragserneuerungsrunde im Januar meldete der Rückversicherer aber weiter sinkende Preise.

Die Viertquartalszahlen der Deutschen Telekom (-2,2%) fielen etwas besser als erwartet aus. Umsatz wie auch bereinigtes operatives Ergebnis lagen über den Marktschätzungen. Dagegen konnte der Ausblick für den Freien Cashflow nicht ganz überzeugen.

Um 0,4 Prozent nach unten ging es für Scout24. Die Quartalszahlen wie auch der Ausblick entsprachen laut JP Morgan in etwa den Erwartungen. Schlusslicht im DAX war die Aktie von Heidelberg Materials, für den Wert ging es um 5 Prozent nach unten. Deutsche Börse profitierten von guten Zahlen des Wettbewerbers aus London und stiegen um 3,6 Prozent.

Zweistellige Kursbewegungen in der zweiten Reihe

Extrem volatil zeigten sich Aixtron. Zu Handelsbeginn knickte der Kurs um über 10 Prozent ein, die Aktie schloss 5,5 Prozent im Plus. Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass man im Zuge des für 2027 geplanten breiten Hochlaufs von Nvidias 800V-DC-Power-Architektur in KI-Rechenzentren bereits im zweiten Halbjahr 2026 steigende Bestellungen für Aixtron-Anlagen sehen und damit ein Wachstumssprung 2027 ausgelöst werde.

Freenet notierten nach Zahlenvorlage 13,9 Prozent im Minus. Von den Analysten der Deutschen Bank hieß es dazu, dass die Ergebnisse für 2025 bei Umsatz, EBITDA und freien Cashflow (FCF) leicht unter den Konsenserwartungen liegen.

Beim Lagertrechnikexperten Kion (-10,7%) enttäuschte der Ausblick. Hensoldt gaben nach dem Zahlenausweis um 4,3 Prozent nach. Für die Analysten von MWB ist das EBITDA solide ausgefallen, doch das EBIT für das Gesamtjahr habe um 32 Prozent unter dem Konsens gelegen - eine deutlich negative Überraschung.

Die Geschäftszahlen von Puma für das vierte Quartal fielen laut Analysten besser als erwartet ausgefallen. Der Sportartikel-Hersteller kommt derweil laut Bernstein mit der Lagerbereinigung besser als erwartet voran. Puma gewannen 9,8 Prozent.

Nachdem Auto1 (+10,7%) Zahlen für 2025 vorgelegt hat, rechnen die Analysten der RBC nun mit einem höheren Volumenwachstum, gehen aber mittelfristig von einer konservativeren Bruttomarge aus.

Adesso erzielte im vergangenen Jahr dank einer starken zweiten Jahreshälfte einen deutlichen Gewinnanstieg. Das IT-Unternehmen stellt für das laufende Jahr ein weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht. Die Aktie stieg um 12,2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.289,02 +0,4% +2,8%

DAX-Future 25.296,00 +0,1% +2,1%

XDAX 25.260,10 +0,1% +2,6%

MDAX 31.452,62 +0,1% +2,7%

TecDAX 3.754,52 +0,1% +3,5%

SDAX 18.079,94 +0,7% +4,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,79 +19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

February 26, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)