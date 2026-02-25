DAX25.278 +0,4%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,7%Nas22.799 -1,5%Bitcoin56.751 -1,3%Euro1,1790 -0,2%Öl72,19 +1,7%Gold5.189 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Berichtssaison versetzt DAX kaum Impulse

26.02.26 17:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adesso SE
63,60 EUR 6,80 EUR 11,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AIXTRON SE
25,43 EUR 1,28 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
384,00 EUR 2,10 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUTO1
17,51 EUR 1,40 EUR 8,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
225,30 EUR 7,20 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
32,94 EUR -0,51 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
26,50 EUR -3,18 EUR -10,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
189,95 EUR -8,95 EUR -4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
58,15 EUR -4,45 EUR -7,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
548,00 EUR -9,00 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
24,52 EUR 1,64 EUR 7,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
69,20 EUR -0,55 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.289,0 PKT 113,1 PKT 0,45%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag leicht aufwärts gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 25.289 Punkten. Die volle Aufmerksamkeit zogen Unternehmenszahlen auf sich. Aus dem DAX legten vier Unternehmen ihre Ergebnisse vor: Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re und Scout24. Die Allianz-Aktie legte nach Vorlage ordentlicher Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 0,8 Prozent zu. Als Schwachpunkt im Geschäftsbericht machten die Analysten von RBC den Ausblick aus.

Wer­bung

Munich Re (-0,7%) hat das eigene Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen und bestätigte den Ausblick. Für die Vertragserneuerungsrunde im Januar meldete der Rückversicherer aber weiter sinkende Preise.

Die Viertquartalszahlen der Deutschen Telekom (-2,2%) fielen etwas besser als erwartet aus. Umsatz wie auch bereinigtes operatives Ergebnis lagen über den Marktschätzungen. Dagegen konnte der Ausblick für den Freien Cashflow nicht ganz überzeugen.

Um 0,4 Prozent nach unten ging es für Scout24. Die Quartalszahlen wie auch der Ausblick entsprachen laut JP Morgan in etwa den Erwartungen. Schlusslicht im DAX war die Aktie von Heidelberg Materials, für den Wert ging es um 5 Prozent nach unten. Deutsche Börse profitierten von guten Zahlen des Wettbewerbers aus London und stiegen um 3,6 Prozent.

Wer­bung

Zweistellige Kursbewegungen in der zweiten Reihe

Extrem volatil zeigten sich Aixtron. Zu Handelsbeginn knickte der Kurs um über 10 Prozent ein, die Aktie schloss 5,5 Prozent im Plus. Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass man im Zuge des für 2027 geplanten breiten Hochlaufs von Nvidias 800V-DC-Power-Architektur in KI-Rechenzentren bereits im zweiten Halbjahr 2026 steigende Bestellungen für Aixtron-Anlagen sehen und damit ein Wachstumssprung 2027 ausgelöst werde.

Freenet notierten nach Zahlenvorlage 13,9 Prozent im Minus. Von den Analysten der Deutschen Bank hieß es dazu, dass die Ergebnisse für 2025 bei Umsatz, EBITDA und freien Cashflow (FCF) leicht unter den Konsenserwartungen liegen.

Beim Lagertrechnikexperten Kion (-10,7%) enttäuschte der Ausblick. Hensoldt gaben nach dem Zahlenausweis um 4,3 Prozent nach. Für die Analysten von MWB ist das EBITDA solide ausgefallen, doch das EBIT für das Gesamtjahr habe um 32 Prozent unter dem Konsens gelegen - eine deutlich negative Überraschung.

Wer­bung

Die Geschäftszahlen von Puma für das vierte Quartal fielen laut Analysten besser als erwartet ausgefallen. Der Sportartikel-Hersteller kommt derweil laut Bernstein mit der Lagerbereinigung besser als erwartet voran. Puma gewannen 9,8 Prozent.

Nachdem Auto1 (+10,7%) Zahlen für 2025 vorgelegt hat, rechnen die Analysten der RBC nun mit einem höheren Volumenwachstum, gehen aber mittelfristig von einer konservativeren Bruttomarge aus.

Adesso erzielte im vergangenen Jahr dank einer starken zweiten Jahreshälfte einen deutlichen Gewinnanstieg. Das IT-Unternehmen stellt für das laufende Jahr ein weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht. Die Aktie stieg um 12,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.289,02 +0,4% +2,8%

DAX-Future 25.296,00 +0,1% +2,1%

XDAX 25.260,10 +0,1% +2,6%

MDAX 31.452,62 +0,1% +2,7%

TecDAX 3.754,52 +0,1% +3,5%

SDAX 18.079,94 +0,7% +4,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,79 +19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adesso

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adesso

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12:51Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
12:06Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
10:46Deutsche Telekom BuyUBS AG
10:16Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:36Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:51Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
12:06Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
10:46Deutsche Telekom BuyUBS AG
10:16Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
09:36Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen