DAX 23.566 +0,0%ESt50 5.743 +0,1%MSCI World 4.377 +0,2%Top 10 Crypto 9,9150 +1,1%Nas 22.374 +1,2%Bitcoin 64.423 -0,9%Euro 1,1516 +0,1%Öl 103,1 +2,0%Gold 5.015 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
Warburg Research gibt Commerzbank-Aktie Hold Warburg Research gibt Commerzbank-Aktie Hold
Markt im Wartemodus: DAX zwischen Gewinnen und Verlusten - Ölpreis bleibt Preistreiber Markt im Wartemodus: DAX zwischen Gewinnen und Verlusten - Ölpreis bleibt Preistreiber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,25 EUR +0,25 EUR +0,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 159,51 Mrd. EUR

KGV 14,02
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

10:16 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
33,25 EUR 0,25 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,19 €		 Abst. Kursziel*:
19,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

10:16 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
16.03.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Aktie im Blick Barclays Capital: Overweight-Note für Deutsche Telekom-Aktie Barclays Capital: Overweight-Note für Deutsche Telekom-Aktie
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit long-Signal
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Dienstagvormittag Boden gut
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit dabei: Morgan Stanleys Top 5 im europäischen Telekomsektor
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Zacks Why Is T-Mobile (TMUS) Down 0.1% Since Last Earnings Report?
Zacks The Zacks Analyst Blog Oracle, T-Mobile, Gilead, and C&F Financial
Zacks Top Stock Reports for Oracle, T-Mobile & Gilead
Cnet T-Mobile Added a New Unlimited Phone Plan, but Is It a Better Value?
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on T-Mobile US Inc?
Benzinga P/E Ratio Insights for T-Mobile US
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen