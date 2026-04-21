Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

16:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Mathieu Robilliard bezog in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zu einem Medienbericht, wonach die Telekom über eine Kombination mit der Tochter T-Mobile US nachdenkt. Er geht davon aus, dass solch ein Geschäft auf Probleme stoßen würde. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, die Vorteile zu erkennen - abgesehen von einer größeren strategischen Flexibilität, was große Fusionen und Übernahmen in den USA betreffe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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