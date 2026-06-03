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ISIN NL0011585146

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Symbol RACE

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

13:26 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
302,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. In den Gesprächen auf der hauseigenen "dbAccess Global Consumer Conference" in Paris sei es erwartungsgemäß viel um das neue Elektromodell Luce des Luxussportwagenbauers sowie die Unternehmensstrategie gegangen, mit diesem neue potenzielle Kunden anzusprechen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
304,15 €		 Abst. Kursziel*:
51,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
302,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,92%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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28.05.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
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