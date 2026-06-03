Ferrari Aktie
Marktkap. 52,48 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. In den Gesprächen auf der hauseigenen "dbAccess Global Consumer Conference" in Paris sei es erwartungsgemäß viel um das neue Elektromodell Luce des Luxussportwagenbauers sowie die Unternehmensstrategie gegangen, mit diesem neue potenzielle Kunden anzusprechen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
304,15 €
|Abst. Kursziel*:
51,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
302,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,92%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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