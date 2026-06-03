Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

13:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. In den Gesprächen auf der hauseigenen "dbAccess Global Consumer Conference" in Paris sei es erwartungsgemäß viel um das neue Elektromodell Luce des Luxussportwagenbauers sowie die Unternehmensstrategie gegangen, mit diesem neue potenzielle Kunden anzusprechen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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