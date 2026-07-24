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Bernstein Research

Givaudan Underperform

24.07.26
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.425,00 EUR 2,00 EUR 0,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Resultate des Aromenherstellers seien solide ausgefallen, allerdings nicht gut genug, um die hohen Erwartungen zu befriedigen, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Underperform

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
3.180,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,25%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.309,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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