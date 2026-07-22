Givaudan Aktie
Marktkap. 33,39 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Underperform
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.886,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
3.184,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-9,36%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.309,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|Givaudan Neutral
|UBS AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)