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Symbol GVDBF

Bernstein Research

Givaudan Underperform

11:41 Uhr
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Die Halbjahreszahlen des Aromenherstellers seien solide, aber nicht herausragend gewesen, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Underperform

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
3.184,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,36%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.309,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:41 Givaudan Underperform Bernstein Research
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