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Symbol GVDBF

Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

09:21 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.344,00 EUR 177,00 EUR 5,59%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3000 auf 3300 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage bleibe solide, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee der Consumer Conference der Bank mit Präsentationen von sieben Zutatenherstellern. Am optimistischsten ist die Expertin für Givaudan und Croda, wo sie besonders deutlich vom Ergebniskonsens für das zweite Quartal abweicht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.300,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.029,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3.069,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,53%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.252,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:21 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
08:01 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
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