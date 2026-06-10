Givaudan Aktie
Marktkap. 31,61 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden rechnet damit, dass das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart auf 4,1 Prozent angezogen hat, wie er am Donnerstagnachmittag schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden und sieht sich nun noch weiter über dem Konsens von 3,2 Prozent. Mit seinem Kursziel liegt Eden nun wieder leicht über Marktniveau./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 15:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.270,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.183,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.273,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|Givaudan Neutral
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|08.06.26
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