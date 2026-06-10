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Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

12:26 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.460,00 EUR 12,00 EUR 0,35%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Eden rechnet damit, dass das organische Wachstum des Aromenherstellers im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart auf 4,1 Prozent angezogen hat, wie er am Donnerstagnachmittag schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden und sieht sich nun noch weiter über dem Konsens von 3,2 Prozent. Mit seinem Kursziel liegt Eden nun wieder leicht über Marktniveau./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 15:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.270,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.183,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.273,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

12:26 Givaudan Neutral UBS AG
09:41 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
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