Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

15:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 365 auf 398 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzern zum ersten Halbjahr seien besser als erwartet gewesen, schrieb Christophe Menard am Mittwoch. Nächster Impuls könne eine Neueinschätzung der bisherigen Ziele für das Jahr 2028 sein./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran