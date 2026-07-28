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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

15:41 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 365 auf 398 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzern zum ersten Halbjahr seien besser als erwartet gewesen, schrieb Christophe Menard am Mittwoch. Nächster Impuls könne eine Neueinschätzung der bisherigen Ziele für das Jahr 2028 sein./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
398,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
340,90 €		 Abst. Kursziel*:
16,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
338,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:41 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
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