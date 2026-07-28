SAFRAN Aktie
Marktkap. 138,92 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 370 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Margen des Triebwerksbauers und Luftfahrt-Zulieferers seien durch die Bank stark gewesen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte ist weiterhin der Meinung, dass der implizierte Ausblick für das zweite Halbjahr konservativ ist./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
346,30 €
|Abst. Kursziel*:
15,51%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
338,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,03%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SAFRAN Hold
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