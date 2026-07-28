Unilever Aktie
Marktkap. 116,34 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Das bereinigte Volumenwachstum des Konsumgüterkonzerns sei der wichtigste Aspekt bei der Vorlage der Halbjahreszahlen gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei jedoch noch zu früh, um aus dem besten Volumenwachstum seit einem Jahrzehnt endgültige Schlüsse zu ziehen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
49,01 £
|Abst. Kursziel*:
-9,42%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|15:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|15:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|15:46
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|15:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|15:46
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|15:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|15:46
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|06.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG