UBS AG

Unilever Sell

13:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe das zugrundeliegende Volumenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb Guillaume Delmas in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Das zugrundeliegende Preiswachstum sei jedoch enttäuschend ausgefallen. Die Profitabilität habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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