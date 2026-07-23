Unilever Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe das zugrundeliegende Volumenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb Guillaume Delmas in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Das zugrundeliegende Preiswachstum sei jedoch enttäuschend ausgefallen. Die Profitabilität habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Sell
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,40 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
49,81 £
|Abst. Kursziel*:
-10,87%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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