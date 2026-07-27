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Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Outperform

14:06 Uhr
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12,23 EUR -0,09 EUR -0,70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 12,75 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im Jahr 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Outperform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
12,20 €		 Abst. Kursziel*:
10,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
12,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,37%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.07.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
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22.07.26 Santander Buy UBS AG
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