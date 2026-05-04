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Symbol BCDRF

DZ BANK

Santander Halten

14:16 Uhr
Santander Halten
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,15 EUR 0,20 EUR 2,03%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der spanischen Bank Santander nach Quartalszahlen von 11,00 auf 10,80 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem soliden Jahresstart, der im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Insbesondere das gute Kostenmanagement habe beeindruckt. Doch auch wenn die Aktie nicht teuer sei und attraktives Wachstumspotential biete, bevorzuge er aktuell andere Bankenwerte./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Halten

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
10,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
10,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

14:16 Santander Halten DZ BANK
14:16 Santander Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Santander Overweight Barclays Capital
29.04.26 Santander Buy UBS AG
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