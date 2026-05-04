Santander Aktie
Marktkap. 152,36 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der spanischen Bank Santander nach Quartalszahlen von 11,00 auf 10,80 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem soliden Jahresstart, der im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Insbesondere das gute Kostenmanagement habe beeindruckt. Doch auch wenn die Aktie nicht teuer sei und attraktives Wachstumspotential biete, bevorzuge er aktuell andere Bankenwerte./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Halten
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
10,07 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
10,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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