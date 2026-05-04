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Symbol SAPGF

Barclays Capital

SAP SE Overweight

15:21 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
148,30 EUR 0,84 EUR 0,57%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Mit der Übernahme von Dremio und Prior Labs stärke der Softwarekonzern sein Daten- sowie KI-Fundament und untermauere die Ambitionen im Bereich der agentenbasierten KI, schrieb Sven Merkt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Potenzial sei beträchtlich, das Umsetzungsrisiko aber hoch, und die Dynamik im Partnerbereich bleibe eine zentrale Frage. Es sei unwahrscheinlich, dass sich finanzielle Vorteile der Transaktionen vor Ablauf mehrerer Jahre bemerkbar machen werden./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 10:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
149,52 €		 Abst. Kursziel*:
47,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
148,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,35%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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