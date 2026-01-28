DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.519 -0,7%Top 10 Crypto 11,06 -5,0%Nas 23.397 -1,9%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,37 +2,4%Gold 5.252 -3,0%
SAP Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 210 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment habe enttäuscht, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Verkaufen

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
164,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
165,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
281,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

