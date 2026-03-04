DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Puntke-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX letztlich unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
adesso: Ist der IT-Dienstleister ein Digitalisierungs-Gewinner? adesso: Ist der IT-Dienstleister ein Digitalisierungs-Gewinner?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
171,38 EUR +2,90 EUR +1,72 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 193,21 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

UBS AG

SAP SE Buy

13:11 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
171,38 EUR 2,90 EUR 1,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 255 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Briest vollzog in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse einen KI-Stresstest in Europas Softwarebranche. Dassault Systems, Amadeus, SAP und Planisware sieht er angesichts der Komplexität und der Bedeutung ihrer Lösungen recht gut gegenüber KI-Verdrängungsrisiken abgeschirmt. Vergleichsweise starke Sorgen müssten sich Sage und Nemetschek machen. Briest passte seinen Maßstab bei SAP aber an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,64 €		 Abst. Kursziel*:
21,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
171,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

13:11 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Blick ins Portfolio Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag in Grün
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX sackt ab
finanzen.net SAP-Aktie steigt dennoch: UBS senkt Kursziel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 205 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
Korea Times Trump's Asian allies fear Iran war will sap defense against China
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Linde, Parker-Hannifin, Daily Journal and Espey
Zacks Top Analyst Reports for SAP, Linde & Parker-Hannifin
EN, SAP SAP investiert in Avelios Medical und öffnet den Weg für eine KI-fähige, souveräne Klinikplattform
EQS Group EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen