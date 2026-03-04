DAX 24.156 -0,2%ESt50 5.853 -0,3%MSCI World 4.489 +0,0%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.428 +0,0%Euro 1,1615 -0,2%Öl 83,25 +0,8%Gold 5.101 -0,8%
Bayer Aktie

37,81 EUR -0,06 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 37,64 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Deutsche Bank AG

Bayer Hold

14:01 Uhr
Bayer Hold
Bayer
Bayer
37,81 EUR -0,06 EUR -0,16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des vierten Quartals würden vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,24 €		 Abst. Kursziel*:
-39,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-39,17%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

