Bayer Aktie
Marktkap. 37,64 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des vierten Quartals würden vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,24 €
|Abst. Kursziel*:
-39,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-39,17%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|14:01
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
