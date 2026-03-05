DAX 23.638 -0,8%ESt50 5.723 -1,0%MSCI World 4.450 -0,2%Top 10 Crypto 9,1360 -4,8%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.652 -0,6%Euro 1,1561 -0,4%Öl 89,00 +5,6%Gold 5.089 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft TeamViewer-Aktie gefragt: Microsoft-Partnerschaft wird mit erweiterter Intune-Integration vertieft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
223,10 EUR -2,20 EUR -0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,91 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716563

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007165631

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SUVPF

RBC Capital Markets

Sartorius vz Sector Perform

10:56 Uhr
Sartorius vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
223,10 EUR -2,20 EUR -0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech, schrieb Charles Weston am Freitag. Hier sieht er nun wieder eine Einstiegschance und hob sie zurück auf "Outperform"./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
225,30 €		 Abst. Kursziel*:
-2,35%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
223,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

10:56 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
11.02.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Vormittag an Boden
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag billiger
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX sackt ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens climate targets and receives validation from Science Based Targets initiative
EQS Group EQS-News: Sartorius releases Annual Report for 2025
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Ebsworth GmbH, buy
EQS Group EQS-News: The Supervisory Board of Sartorius AG proposes a dividend of 0.74 euros per preference share
EQS Group EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Sartorius AG Vz. zu myNews hinzufügen