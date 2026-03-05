Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,91 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius von 260 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei der Tochter Sartorius Stedim Biotech, schrieb Charles Weston am Freitag. Hier sieht er nun wieder eine Einstiegschance und hob sie zurück auf "Outperform"./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
225,30 €
|Abst. Kursziel*:
-2,35%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
223,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
