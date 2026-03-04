TRATON Aktie
Marktkap. 15,9 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia hält das Margenziel des Lkw-Bauers für 2026 für konservativ. Das Europa-Geschäft kompensiere die Schwierigkeiten in Nordamerika./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,38 €
|Abst. Kursziel*:
21,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
