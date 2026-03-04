DAX 23.435 -1,6%ESt50 5.670 -2,0%MSCI World 4.444 -0,3%Top 10 Crypto 9,0175 -6,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 59.447 -2,6%Euro 1,1551 -0,5%Öl 89,87 +6,6%Gold 5.090 +0,1%
Marktkap. 15,9 Mrd. EUR

KGV 9,86
UBS AG

TRATON Buy

14:21 Uhr
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia hält das Margenziel des Lkw-Bauers für 2026 für konservativ. Das Europa-Geschäft kompensiere die Schwierigkeiten in Nordamerika./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,38 €		 Abst. Kursziel*:
21,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

