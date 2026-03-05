Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Ohne den Envalior-Ausstieg blieben die Schulden hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Advent-Entscheidung, die restlichen Anteile am Joint-Venture nicht zu kaufen. Zudem bleibe die Nachfrage nach den Produkten des Chemieunternehmens schwach./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

