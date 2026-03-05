DAX 23.788 -0,1%ESt50 5.759 -0,4%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,2285 -3,9%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.927 -0,2%Euro 1,1575 -0,3%Öl 86,99 +3,2%Gold 5.084 %
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX schwankt -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
13,95 EUR -1,66 EUR -10,63 %
STU
Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

11:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
13,95 EUR -1,66 EUR -10,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Ohne den Envalior-Ausstieg blieben die Schulden hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Advent-Entscheidung, die restlichen Anteile am Joint-Venture nicht zu kaufen. Zudem bleibe die Nachfrage nach den Produkten des Chemieunternehmens schwach./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,13 €		 Abst. Kursziel*:
20,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

11:21 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
11:11 LANXESS Sell UBS AG
11:06 LANXESS Underweight Barclays Capital
10:51 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Gemeinschaftsunternehmen LANXESS-Aktie sackt ab: Envalior-Verkauf für 2026 scheitert vorläufig LANXESS-Aktie sackt ab: Envalior-Verkauf für 2026 scheitert vorläufig
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 14 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Lanxess wird Envalior-Anteile 2026 nicht an Advent los - Aktie fällt
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS mit herben Abschlägen am Vormittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lanxess auf Tief seit 2009 - Bleibt auf Envalior-Anteilen sitzen
dpa-afx Lanxess wird Envalior-Anteile nicht in diesem Jahr an Advent los - Aktie fällt
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag leichter
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag auf rotem Terrain
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
