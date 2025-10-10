LANXESS Aktie
Marktkap. 1,66 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Quartal sei so schwach gewesen wie befürchtet, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Das Ziel für das operative Jahresergebnis liege nun am unteren Ende der Spanne./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Buy
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
24,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,24 €
|Abst. Kursziel*:
40,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,02%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|12:51
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|11:11
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:51
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|11:11
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG