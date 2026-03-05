UBS AG

Richemont Buy

14:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Richemont 156,80 EUR -1,90 EUR -1,20% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

