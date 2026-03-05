DAX 23.435 -1,6%ESt50 5.670 -2,0%MSCI World 4.444 -0,3%Top 10 Crypto 9,0150 -6,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 59.447 -2,6%Euro 1,1551 -0,5%Öl 89,87 +6,6%Gold 5.090 +0,1%
Richemont Aktie

156,80 EUR -1,90 EUR -1,20 %
STU
141,40 CHF -2,15 CHF -1,50 %
SWX
Marktkap. 94,29 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 205 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Goldpreise fragten sich die Anleger, ob der Luxuskonzern sie in seinen Schmuckmarken weiterreichen könne, ohne Kunden zu vergrämen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend. Die Expertin zeigt nach einer aktuellen Preisanalyse auf, dass die Sorgen aus ihrer Sicht übertrieben sind. Sie erinnert stattdessen an das Kaufargument, stabilen Wert zu erwerben, das sie in ähnlicher Situation bereits 2021 als Grund für die erwartete Outperformance von Schmuckmarken gegenüber "weichen Luxuswaren" wie Bekleidung und Leder genannt habe./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
205,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
143,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
43,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
44,98%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

