Marktkap. 99,75 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
165,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
154,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
156,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,43%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

