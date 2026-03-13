HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,55 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 36,30 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei der Tenor des Managements beruhigend gewesen, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Der für 2026 avisierte Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich spiegele bereits strategische Maßnahmen und Risiken einer schwächeren Nachfrage wider./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,06 €
|Abst. Kursziel*:
-2,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,73%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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