UBS AG

HUGO BOSS Neutral

10:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 36,30 Euro auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei der Tenor des Managements beruhigend gewesen, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Der für 2026 avisierte Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich spiegele bereits strategische Maßnahmen und Risiken einer schwächeren Nachfrage wider./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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