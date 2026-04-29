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Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

14:16 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
61,84 EUR -0,16 EUR -0,26%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Sein Fokus werde auf den Kosten und dem Margendruck durch den Ölpreisanstieg liegen, schrieb Warren Ackerman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Mit Blick auf die Geschäftsbereiche stünden Waschmittel und Haarpflege im Mittelpunkt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
61,86 €		 Abst. Kursziel*:
13,16%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
61,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

14:16 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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