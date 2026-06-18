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Symbol DOUDF

Deutsche Bank AG

Douglas Hold

10:26 Uhr
Douglas Hold
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der erneut gesenkte Jahresausblick mit Verweis auf ein bislang überraschend schwaches drittes Geschäftsquartal bestätige die Pessimisten in ihrer Einschätzung, dass Amazon und andere Online-Händler einen größeren Anteil am Premium-Kosmetikmarkt erobern könnten, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er senkte seine Jahresannahmen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und Ergebnis je Aktie um 1, 7 und 14 Prozent./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Hold

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,00 €		 Abst. Kursziel*:
31,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

10:26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
18.06.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
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