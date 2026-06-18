Douglas Aktie
Marktkap. 931,54 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
Douglas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der erneut gesenkte Jahresausblick mit Verweis auf ein bislang überraschend schwaches drittes Geschäftsquartal bestätige die Pessimisten in ihrer Einschätzung, dass Amazon und andere Online-Händler einen größeren Anteil am Premium-Kosmetikmarkt erobern könnten, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er senkte seine Jahresannahmen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und Ergebnis je Aktie um 1, 7 und 14 Prozent./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Hold
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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