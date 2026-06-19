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Symbol DOUDF

UBS AG

Douglas Neutral

08:01 Uhr
Douglas Neutral
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
8,06 EUR 0,04 EUR 0,50%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Prognosesenkung des Kosmetikherstellers drohe der Aktie eine Neubewertung, schrieb Yashraj Rajani am Freitagabend. Das für 2026 nun erwartete Umsatzwachstum sowie die bereinigte operative Marge (Ebitda) lägen auf dem niedrigsten Niveau seit 2021. Die dafür verantwortliche Verlangsamung der Branchendynamik und der Druck auf das Online-Geschäft dürften nicht vorübergehender Natur sein. Kurzfristig gebe es zwar keine Kurstreiber. Doch nach dem sechsprozentigen Kursrückgang erscheine das gesenkte Margenziel eingepreist./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Neutral

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,07 €		 Abst. Kursziel*:
5,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,46%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Douglas Neutral UBS AG
19.06.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
18.06.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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