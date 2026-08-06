QIAGEN Aktie
Marktkap. 7,5 Mrd. EURKGV 23,17 Div. Rendite 0,56%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel liegt unverändert bei 43. Das zweite Quartal des Labordienstleisters habe zwar die Erwartungen übertroffen, doch die Prognosen für das angelaufene dritte Jahresviertel seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: QIAGEN
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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