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Symbol QGEN

Deutsche Bank AG

QIAGEN Buy

09:56 Uhr
QIAGEN Buy
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QIAGEN N.V.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: QIAGEN

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,37 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

09:56 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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