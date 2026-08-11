DAX 26.470 +0,3%ESt50 6.555 +0,1%MSCI World 5.010 +0,3%Top 10 Crypto 8,2995 +1,7%Nas 26.577 +0,5%Bitcoin 55.251 +0,3%Euro 1,1551 +0,1%Öl 88,46 -0,5%Gold 4.432 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- US-Börsen uneins -- Super Micro steigert Gewinn -- Nebius, Eli Lilly, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, Siemens Energy im Fokus
Top News
Entwicklung im Nahen Osten bleibt im Blick: Warum die Ölpreise die Gewinne wieder abgeben Entwicklung im Nahen Osten bleibt im Blick: Warum die Ölpreise die Gewinne wieder abgeben
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUMOVIO Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUMOVIO Aktien-Sparplan
38,15 EUR -0,50 EUR -1,29 %
STU
finanzen.net zero
AUMOVIO jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,82 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

AI Analyse

Bernstein Research

AUMOVIO Outperform

10.08.26
AUMOVIO Outperform
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
38,15 EUR -0,50 EUR -1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,10 €		 Abst. Kursziel*:
49,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
38,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,55%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Führungskraft greift bei AUMOVIO-Aktien zu
finanzen.net Führungskraft erwirbt mehr AUMOVIO-Anteile
finanzen.net Führungskraft schlägt bei AUMOVIO-Aktien zu
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, Kauf
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, Kauf
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Boris Mergell, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Ingo Holstein, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Ismail Dagli, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
RSS Feed
AUMOVIO zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.