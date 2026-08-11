AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,82 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AI Analyse
AUMOVIO Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
36,10 €
|Abst. Kursziel*:
49,58%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
38,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,55%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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