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Porsche Automobil Aktie

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28,16 EUR -0,37 EUR -1,30 %
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Marktkap. 8,78 Mrd. EUR

KGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
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Symbol POAHF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Porsche Automobil Buy

10.08.26
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
28,16 EUR -0,37 EUR -1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen und sein Kursziel daraufhin in moderatem Umfang an, wie er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung schrieb./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,44 €		 Abst. Kursziel*:
51,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,70%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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