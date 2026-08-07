Diageo Aktie
Marktkap. 46,49 Mrd. EURKGV 26,16
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach der Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der wichtigste positive Aspekt sei, dass der Spirituosenhersteller derart Risiken aus den Wachstumserwartungen für die USA genommen habe, dass er nunmehr die Messlatte für den Konzerngewinn nicht mehr senken müsse, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag. Durch die vorgenommenen "harten Kosteneinsparungen" sei jetzt auch ein ausreichender Puffer vorhanden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,91 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|11:36
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