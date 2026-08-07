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Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Neutral

11:21 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach der Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der wichtigste positive Aspekt sei, dass der Spirituosenhersteller derart Risiken aus den Wachstumserwartungen für die USA genommen habe, dass er nunmehr die Messlatte für den Konzerngewinn nicht mehr senken müsse, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag. Durch die vorgenommenen "harten Kosteneinsparungen" sei jetzt auch ein ausreichender Puffer vorhanden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,91 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,30 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:21 Diageo Neutral UBS AG
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