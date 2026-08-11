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LANXESS Aktie

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15,88 EUR -0,30 EUR -1,85 %
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LANXESS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,43 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

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AI Analyse

Deutsche Bank AG

LANXESS Hold

10.08.26
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
15,88 EUR -0,30 EUR -1,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Aus der Sicht von aktiven Investoren sei das Zahlenwerk des Chemiekonzerns enttäuschend, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Auch der Ergebnisausblick für das dritte Quartal sei etwas enttäuschend. Er deute auf eine Abschwächung im Vergleich zum zweiten Quartal hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,31 €		 Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,05%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

13:26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
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finanzen.net LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Mittag auf rotes Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 17 Euro
finanzen.net LANXESS-Aktie verliert: Weiterhin Belastung durch schwache Konjunktur - erste Lichtblicke erkennbar
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Zuschlägen
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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