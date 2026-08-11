LANXESS Aktie
Marktkap. 1,43 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
AI Analyse
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Aus der Sicht von aktiven Investoren sei das Zahlenwerk des Chemiekonzerns enttäuschend, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Auch der Ergebnisausblick für das dritte Quartal sei etwas enttäuschend. Er deute auf eine Abschwächung im Vergleich zum zweiten Quartal hin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
16,31 €
|Abst. Kursziel*:
4,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,05%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|13:26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
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|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.