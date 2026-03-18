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Symbol LNXSF

Warburg Research

LANXESS Buy

11:21 Uhr
LANXESS Buy
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern leide weiterhin unter einer schwachen Nachfrage, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Die Kennziffern für das erste Quartal 2026 dürften schwach ausfallen, selbst wenn er keine negativen Auswirkungen durch schnell steigende Energie- und Rohstoffpreise infolge des Nahost-Krieges berücksichtige. Das laufende Geschäftsjahr werde für Lanxess ein schwieriges Jahr./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Buy

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,18 €		 Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,70%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

11:21 LANXESS Buy Warburg Research
09:36 LANXESS Underweight Barclays Capital
09:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
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