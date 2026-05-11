CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 632,98 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er begrüßt die strategische Entscheidung des Fotodienstleisters, das Geschäftsfeld mit dem kommerziellen Online-Druck zu veräußern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:41 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
96,90 €
|Abst. Kursziel*:
30,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,70%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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