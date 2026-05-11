Baader Bank

CEWE StiftungCo Buy

12:06 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz sei etwas niedriger als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er begrüßt die strategische Entscheidung des Fotodienstleisters, das Geschäftsfeld mit dem kommerziellen Online-Druck zu veräußern./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:41 / CEST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE