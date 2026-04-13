CEWE Stiftung Aktie
Marktkap. 632,3 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 140 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Aussagen des Fotodienstleisters für 2026 die Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem verschob er die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn. Daraus resultiere das höhere Kursziel./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
149,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,50 €
|Abst. Kursziel*:
59,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
94,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,17%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|09:46
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.04.26
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|02.03.26
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|09:46
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.04.26
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|02.03.26
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|09:46
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.04.26
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|26.03.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|02.03.26
|CEWE Stiftung Kaufen
|GSC Research GmbH
|09.05.14
|CEWE Stiftung Halten
|Bankhaus Lampe KG
|22.02.06
|CEWE Stiftung verkaufen
|Nord LB
|03.04.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.01.23
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|26.07.22
|CEWE Stiftung Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|25.05.21
|CEWE Stiftung Halten
|GSC Research GmbH