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Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

09:46 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 140 auf 149 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Aussagen des Fotodienstleisters für 2026 die Schätzungen entsprechend angepasst, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Zudem verschob er die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn. Daraus resultiere das höhere Kursziel./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
149,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,50 €		 Abst. Kursziel*:
59,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
94,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,17%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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