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RBC Capital Markets

Salesforce Sector Perform

15:41 Uhr
Salesforce Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei für den Softwarekonzern solide verlaufen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich sei die anhaltende Dynamik der KI-Plattform Agentforce, deren jährlich wiederkehrender Umsatz die Marke von einer Milliarde US-Dollar übertreffe./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 177,51		 Abst. Kursziel*:
18,30%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 181,95		 Abst. Kursziel aktuell:
15,42%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 247,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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