Salesforce Aktie
Marktkap. 126,31 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 252 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Downlodzahlen für Open-Source-Software der Amerikaner sprächen für anhaltende Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Er rechnet mit stabilen Resultaten, echte Treiber ließen auf sich warten./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 252,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 180,10
|Abst. Kursziel*:
39,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 176,15
|Abst. Kursziel aktuell:
43,06%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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