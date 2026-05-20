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Barclays Capital

Salesforce Overweight

12:21 Uhr
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 252 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Downlodzahlen für Open-Source-Software der Amerikaner sprächen für anhaltende Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Er rechnet mit stabilen Resultaten, echte Treiber ließen auf sich warten./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 252,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 180,10		 Abst. Kursziel*:
39,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 176,15		 Abst. Kursziel aktuell:
43,06%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.04.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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26.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
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