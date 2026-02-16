DAX 25.005 +0,8%ESt50 6.022 +0,7%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,7535 -0,7%Nas 22.543 +0,0%Bitcoin 57.155 -1,8%Euro 1,1836 -0,1%Öl 67,41 -1,7%Gold 4.870 -2,5%
Salesforce Aktie

162,32 EUR +1,98 EUR +1,23 %
STU
185,24 USD -4,79 USD -2,52 %
BTT
Marktkap. 150,07 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

UBS AG

Salesforce Neutral

17:06 Uhr
Salesforce Neutral
Salesforce
162,32 EUR 1,98 EUR 1,23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von Fachgesprächen über die KI-Störungsrisiken und kurzfristige Wachstumstrends. Ein Fazit sei, dass Kunden derzeit nicht daran interessiert wirkten, Salesforce-Lösungen mit KI-Alternativen zu ersetzen. Das Kursziel reduzierte der Experte wegen der jüngsten Abwertung im Sektor. Überzeugende Kurstreiber seien nicht in Sicht./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Neutral

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 200,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 183,82		 Abst. Kursziel*:
8,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 185,24		 Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 323,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

17:06 Salesforce Neutral UBS AG
04.02.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

finanzen.net Nach Korrektur NVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln NVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Salesforce auf 200 Dollar - 'Neutral'
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce gibt am Dienstagnachmittag ab
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich stärker
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend fester
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren verloren
Zacks Salesforce vs. Oracle: Which Cloud Software Stock Is the Better Bet?
Zacks Here's Why Salesforce.com (CRM) is a Strong Growth Stock
Benzinga Dan Ives Calls AI-Driven Software Selloff &#39;Most Disconnected Trade,&#39; Says Salesforce And ServiceNow Are Historic Buys
Benzinga Salesforce Stock Slumps As Employees Push Company To Distance From ICE
Benzinga What the Options Market Tells Us About Salesforce
Zacks Salesforce.com (CRM) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Zacks Is It Worth Investing in Salesforce.com (CRM) Based on Wall Street's Bullish Views?
Zacks Here's Why Salesforce.com (CRM) Fell More Than Broader Market
