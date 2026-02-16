Salesforce Aktie
Marktkap. 150,07 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Dienstag vorliegenden Studie von Fachgesprächen über die KI-Störungsrisiken und kurzfristige Wachstumstrends. Ein Fazit sei, dass Kunden derzeit nicht daran interessiert wirkten, Salesforce-Lösungen mit KI-Alternativen zu ersetzen. Das Kursziel reduzierte der Experte wegen der jüngsten Abwertung im Sektor. Überzeugende Kurstreiber seien nicht in Sicht./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 183,82
|Abst. Kursziel*:
8,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 185,24
|Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 323,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|17:06
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|17:06
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|17:06
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets