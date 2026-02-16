DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5990 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Volvo (B) Aktie

32,28 EUR -0,17 EUR -0,52 %
STU
29,47 CHF -0,13 CHF -0,44 %
BRX
Marktkap. 65,17 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Hold

13:01 Uhr
Volvo AB (B) Hold
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
32,28 EUR -0,17 EUR -0,52%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 290 auf 321 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Hold

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
321,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
345,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
-7,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

13:01 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
13.02.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
11.02.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

