Siemens Aktie
Marktkap. 166,25 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Outperform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
209,70 €
|Abst. Kursziel*:
38,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
208,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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