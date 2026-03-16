DAX 22.900 -2,6%ESt50 5.610 -2,2%MSCI World 4.311 -0,7%Top 10 Crypto 9,3830 -5,1%Nas 22.152 -1,5%Bitcoin 60.764 -2,3%Euro 1,1465 +0,1%Öl 113,7 +3,7%Gold 4.609 -4,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Vossloh-Aktie in Grün: Gewinn soll steigen - Prognose bleibt hinter Erwartungen zurück Vossloh-Aktie in Grün: Gewinn soll steigen - Prognose bleibt hinter Erwartungen zurück
Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
208,55 EUR -6,80 EUR -3,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 166,25 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

Bernstein Research

Siemens Outperform

12:31 Uhr
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
208,55 EUR -6,80 EUR -3,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
209,70 €		 Abst. Kursziel*:
38,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
208,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:31 Siemens Outperform Bernstein Research
05.03.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.03.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Experten-Einschätzung Siemens-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein Siemens-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Mittag leichter
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit Verlusten
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks XRAY & Siemens Healthineers Secure FDA Nod for Dental-Dedicated MRI
reNEWS Windcarrier wins Siemens Gamesa O&M deal
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Palo Alto-Siemens Launch Verified AI-Driven Cybersecurity Solution For Industrial 5G
EQS Group EQS-NVR: Siemens Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Mining.com Rock Tech, Siemens Canada partner to develop lithium conversion capacity
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen