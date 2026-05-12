Commerzbank Aktie
Marktkap. 40,56 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte den Frankfurtern in seinem am Montag vorliegenden Kommentar solide Quartalsergebnisse und "bullische Ziele"./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,99 €
|Abst. Kursziel*:
11,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,92%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|12.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital