Commerzbank Aktie
Marktkap. 36,71 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen leicht verfehlt, bleibe aber voll auf Kurs für seine Gesamtjahresprognose, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag. Gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis seien die Aktien weiterhin zu teuer, und die implizite Übernahmeprämie sei nicht gerechtfertigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mf
Zusammenfassung: Commerzbank Verkaufen
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
32,07 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
31,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|16:01
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:01
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|16:01
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.