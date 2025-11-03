DAX 23.850 -0,8%ESt50 5.625 -0,8%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,82 -3,8%Nas 23.301 -0,9%Bitcoin 89.034 -1,5%Euro 1,1532 +0,3%Öl 63,18 -0,6%Gold 3.983 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX fällt -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,81 EUR -0,63 EUR -1,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,71 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

DZ BANK

Commerzbank Verkaufen

16:01 Uhr
Commerzbank Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
31,81 EUR -0,63 EUR -1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen leicht verfehlt, bleibe aber voll auf Kurs für seine Gesamtjahresprognose, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag. Gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis seien die Aktien weiterhin zu teuer, und die implizite Übernahmeprämie sei nicht gerechtfertigt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mf

Zusammenfassung: Commerzbank Verkaufen

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
32,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
31,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

16:01 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
11:11 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:16 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
10:11 Commerzbank Hold Warburg Research
09:26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Bewertung im Fokus Investment-Tipp Commerzbank-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Commerzbank-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Commerzbank-Aktie: Commerzbank-Chart bildet Expansion Pivot long aus
finanzen.net Commerzbank-Aktie dennoch schwach: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu
finanzen.net So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein
dpa-afx ROUNDUP 2: Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
Business Times Commerzbank profit falls 7.9% in Q3, defying expectations for increase
Business Times Commerzbank Q3 profit unexpectedly falls 8% as higher tax rates, costs weigh
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Commerzbank weighs leaving landmark Frankfurt HQ in cost-cutting push
EQS Group SREP capital requirements for Commerzbank reduced for 2026 – distance to MDA threshold remains comfortable
EQS Group EQS-News: SREP capital requirements for Commerzbank reduced for 2026 – distance to MDA threshold remains comfortable
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen